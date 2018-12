Laut Studie 2016 nur 18,5 Prozent der Beschäftigten Mitglied

"Handelsblatt": Gewerkschaftlicher Organisationsgrad in Deutschland sinkt

Berlin (AFP) - In Deutschland sinkt der gewerkschaftliche Organisationsgrad. Nur noch 18,5 Prozent der Beschäftigten hierzulande waren zuletzt Mitglied in einer Gewerkschaft, wie das "Handelsblatt" am Donnerstag unter Berufung auf eine Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft berichtete. Für die Untersuchung wurden demnach Daten der Allgemeinen Bevölkerungsumfrage der Sozialwissenschaften (Allbus) aus dem Jahr 2016 ausgewertet.

Würden auch Rentner, Hausfrauen, Schüler und nicht erwerbstätige Arbeitslose einbezogen, lag der Organisationsgrad 2016 bei etwa 26 Prozent, wie es weiter hieß. In den Jahren vor der Wiedervereinigung lag der Organisationsgrad allerdings allein unter den Beschäftigten noch bei über 30 Prozent, berichtete das "Handelsblatt".

Das schwindende Engagement steht indes in einem Widerspruch zur Wertschätzung, die den Arbeitnehmervertretungen entgegengebracht wird. So stimmten in der Allbus-Umfrage knapp 70 Prozent der Beschäftigten der Aussage zu, dass Arbeitnehmer starke Gewerkschaften brauchen.