Handelsgespräche zwischen USA und China fortgesetzt

Peking (AFP) - Ranghohe Vertreter der USA und Chinas haben ihre Gespräche über den Handelsstreit zwischen beiden Ländern fortgesetzt. Die Delegationen trafen sich am Freitag in Peking zur zweiten Verhandlungsrunde. Bislang seien "sehr gute Gespräche" geführt worden, sagte US-Finanzminister Steven Mnuchin. Einzelheiten wurden bislang aber nicht bekannt.

Die USA hätten China eine "detaillierte Liste mit Forderungen" übergeben. Unter anderem werde Peking aufgefordert, seine Zolltarife auf US-Niveau zu senken. Problematisch sei, dass von chinesischer Seite "meistens ziemlich positive Dinge zu hören sind, es dann aber fraglich ist, ob den Worten auch Taten folgen".

Der aktuelle Handelsstreit zwischen den USA und China schürt Ängste vor einem Handelskrieg. Eine Eskalation des Konflikts zwischen den beiden größten Volkswirtschaften würde die gesamte Weltwirtschaft in Mitleidenschaft ziehen. Washington hatte zu Beginn des Monats Strafzölle auf 1300 chinesische Produkte mit einem Warenwert von insgesamt rund 50 Milliarden Dollar (40 Milliarden Euro) angekündigt. Peking drohte mit entsprechenden Gegenmaßnahmen.

Neben Mnuchin nehmen auch US-Handelsminister Wilbur Ross, der Handelsbeauftragte Robert Lighthizer und der Wirtschaftsberater von US-Präsident Donald Trump, Larry Kudlow, an den Gesprächen in Peking teil. Die chinesische Delegation wird angeführt von Vize-Regierungschef Liu He. Die chinesische Führung hatte im Vorfeld der Gespräche die Erwartungen gedämpft. Eine Sprecherin des Außenministeriums sagte am Mittwoch, es sei nicht realistisch, "alle Probleme in nur einer Verhandlungsrunde zu lösen".