Größter Zuwachs für Handwerksfirmen auf dem Bau

Handwerk steigert Umsatz zu Jahresbeginn um fast sechs Prozent

Wiesbaden (AFP) - Von der guten Wirtschaftslage profitiert auch das Handwerk: Die Betriebe steigerten ihren Umsatz in den ersten drei Monaten des Jahres um 5,9 Prozent im Vorjahresvergleich, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Montag mitteilte. Besonders groß war die Steigerung auf dem Bau.

Rohbau eines Einfamilienhauses © AFP

Das Bauhauptgewerbe und das Ausbaugewerbe erzielten laut Statistik mit jeweils mehr als sieben Prozent das größte Umsatzplus. Im Gesundheitsgewerbe kletterten die Einnahmen dagegen nur um 1,7 Prozent. Kraftfahrzeug- und Lebensmittelgewerbe machten ein Plus von drei Prozent beziehungsweise 3,7 Prozent, die Handwerke für den privaten Bedarf erzielten 2,8 Prozent mehr Umsatz.

Die Betriebe stellten entsprechend mehr Personal ein. Die Zahl der Beschäftigen Ende März nahm im Vorjahresvergleich um 0,5 Prozent zu, wie die Statistiker weiter mitteilten.

Das Handwerk selbst hatte bereits Mitte Mai ein zufriedenes Fazit gezogen. Der Zentralverband des Deutschen Handwerks rechnet für 2018 mit einem Umsatzplus im Gesamthandwerk von drei Prozent.