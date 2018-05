Analyse: "Zeit spielt für die EU"

Hans-Böckler-Stiftung rät im Handelsstreit mit USA zu Exportquoten

Frankfurt/Main (AFP) - Im Handelsstreit mit den USA spielt die Zeit laut der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung für die Europäische Union. US-Präsident Donald Trump gehe es nicht um tiefgreifende Reformen, sondern um "punktuelle Verbesserungen" zu seinen Gunsten, wie die Ökonomin Sabine Stephan vom stiftungseigenen Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung in einer am Montag veröffentlichten Analyse schreibt. Demnach wolle Trump Zugeständnisse der EU bei den Zwischenwahlen im Herbst als Erfolge vermarkten.

Stahlrollen im Hafen Nantong in China © AFP

Bei den Zwischenwahlen im November, die stets in der Mitte der Amtszeit des Präsidenten stattfinden, werden in den USA ein Drittel der Senatoren und das gesamte Repräsentantenhaus neu bestimmt. Derzeit halten die Republikaner in beiden Kammern die Mehrheit, fürchten aber darum. Mit vermeintlichen handelspolitischen Erfolgen versuche Trump seine Kernwähler in den ehemals stark industrialisierten Regionen zu überzeugen, schreibt Stephan.

Die EU könnte der Wirtschaftswissenschaftlerin zufolge zufolge eine Importquote auf Stahl akzeptieren und im Gegenzug eine dauerhafte Ausnahme von den drohenden Importzöllen in Höhe von 25 Prozent erreichen. Beim ebenfalls umstrittenen Aluminium könnte die EU entweder den niedrigeren Strafzoll von zehn Prozent akzeptieren oder ebenfalls einer Quote zustimmen - das spiele angesichts des geringen Handelsvolumens kaum eine Rolle.

Quoten sind laut Stephan besser als ein Handelskrieg, in dem sich die Parteien gegenseitig mit Strafzöllen überziehen. Die europäischen Exporte mengenmäßig einzuschränken, könnte demnach für die EU-Staaten weniger schädlich sein als befürchtet.

Denn die Erfahrung aus dem letzten Versuch von US-Präsident George W. Bush 2002 habe gezeigt, dass Zölle der metallverarbeitenden US-Industrie schnell schaden, weil die Preise für Vorprodukte steigen. Das wiederum konnte einen Teil der Umsatzeinbußen der europäischen Exporteure ausgleichen.

Damals sei der Druck aus der metallverarbeitenden Industrie, die ein Vielfaches der Menschen aus den Metallhütten beschäftigen, für Bush zu groß geworden, und er zog die Strafzölle zurück. Es sei wahrscheinlich, dass das wieder passiere. "Insofern besteht derzeit kein Grund für die EU, in der Handelspolitik auf Eskalation zu schalten", schreibt Stephan. "Europa könnte den Handelskrieg gewinnen, indem es ihn nicht führt."

Längerfristig sollte das Ziel der EU sein, die USA zur Zusammenarbeit im Rahmen der Welthandelsorganisation (WTO) zu bringen. Dafür könnten die Europäer einen konsequenten Zollabbau im transatlantischen Handel vorschlagen. Das entzöge Trump demnach den Boden für weitere Strafmaßnahmen und würde den "Mythos von der einseitigen Benachteiligung der USA durch die Zölle der EU" entzaubern.

Über die Stahlquoten hinaus sollte die EU demnach keine Zugeständnisse machen. Würden die USA beispielsweise zusätzlich fordern, dass die EU ihren Markt für Finanzdienstleistungen öffnet oder den Datenschutz lockert, verändere das die Situation. Dann müsste die EU laut Stephan "sehr viel offensiver" reagieren, etwa mit eigenen Strafzöllen, und die USA vor der WTO verklagen. "Dies könnte dann aber der Auftakt zu einem Handelskrieg sein, der die gegenwärtige globale Handelsarchitektur in Trümmer legen könnte und bei dem es am Ende nur Verlierer gäbe", schließt Stephan.