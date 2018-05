Hauptversammlung der Deutschen Bank unter Vorzeichen von geplantem Stellenabbau

Frankfurt/Main (AFP) - Unter dem Vorzeichen der geplanten Neuausrichtung der Deutschen Bank treffen sich die Aktionäre des Finanzinstituts am Donnerstag in Frankfurt am Main zur Hauptversammlung (10.00 Uhr). Der neue Vorstandschef Christian Sewing muss die Anteilseigner von seinem geplanten Kurswechsel überzeugen. Einem Bericht des "Wall Street Journal" vom Mittwoch zufolge will Deutschlands größtes Geldhaus bis kommendes Jahr jede zehnte Stelle streichen und damit rund 10.000 Arbeitsplätze abbauen.

Deutsche Bank will sich neu ausrichten © AFP

Sewing hatte bereits Ende April angekündigt, das Investmentbanking - einst Quelle großer Gewinne - einschrumpfen und die Bank auf das Geschäft mit Privat- und Unternehmenskunden in Europa ausrichten zu wollen. Ein Stellenabbau sei dabei unvermeidlich. Mit dem Umbau will die Deutsche Bank die Kosten senken.