Arbeitsminister: "Müssen Perspektiven für 20.000 Menschen schaffen"

Heil schlägt Sechs-Punkte-Plan für Strukturwandel in Kohleregionen vor

Düsseldorf (AFP) - Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) will mit einem Sechs-Punkte-Plan den Strukturwandel in Kohleregionen vorantreiben. "Wir müssen nicht nur für die mehr als 20.000 Menschen Perspektiven schaffen, die derzeit direkt in der Braunkohleindustrie in Deutschland Arbeit haben, sondern für die gesamten Regionen", schreibt Heil in einem Gastbeitrag für die "Wirtschaftswoche". Wenn der Strukturwandel vor Ort gelingen solle, sei "ein nationaler Kraftakt notwendig".

Braunkohletagebau in Brandenburg © AFP

Die von der Regierung eingesetzte Kohlekommission soll bis Ende des Jahres einen verbindlichen Fahrplan für den Kohleausstieg festlegen. Für einen gelingenden Wandel der Wirtschaft sind laut Heil sechs Maßnahmen nötig: "Die Infrastrukturen in den Regionen sollten gezielt und zügig verbessert werden." Vorstellbar sei ein Sonderbundesverkehrswegeplan, der vor Ort angedachte Straßen-, Schienen- und Digitalprojekte höher einstuft, um zügiger Planungsrecht zu schaffen, schlug Heil vor.

Außerdem müsse der Bund für Ausnahme-Förderbedingungen in Brüssel werben. "Angesichts der Tatsache, dass es sich beim Strukturwandel in den Braunkohleregionen um einen politisch gewollten handelt, der auch europäischen Klimaschutzzielen dient, sind mit der EU besondere Förderbedingungen für die Regionen zu verabreden", forderte der Arbeitsminister in der "Wirtschaftswoche".

Darüber hinaus müsse der "Ausbau von öffentlichen Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen im Schulterschluss von Bund und Ländern erfolgen" und "Bund und Länder sich verbindlich verpflichten, vor allem in den ostdeutschen Braunkohlerevieren gezielt Institutionen anzusiedeln". Schließlich sollten "agile Wirtschaftsförderungsagenturen geschaffen werden, die die Verbesserung der Standortbedingungen vorantreiben und Ansiedlungen begünstigen" sowie gemeinsam mit den Ländern "intensive Gespräche" mit deutschen Industrieunternehmen geführt werden, um gezielte Ansiedlungen in Zukunftsbranchen zu betreiben.