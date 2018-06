Preise dieses Jahr um 15 bis 25 Prozent gestiegen

Hersteller von Massivholzmöbeln beklagen Versorgungsengpass bei Eichenholz

Herford (AFP) - Hersteller von Möbeln aus Massivholz beklagen die Preissteigerungen für Eichenholz. Allein in diesem Jahr seien die Preise um 15 bis 25 Prozent gestiegen, teilte die Brancheninitiative Pro Massivholz am Montag mit. In den zurückliegenden drei Jahren erhöhten sich die Preise demnach gar um 30 bis 50 Prozent. Inzwischen führe die hohe Nachfrage zu Versorgungsengpässen.

Eiche nahe Frankfurt an der Oder © AFP

"Die Lage spitzt sich zu: Viele Hersteller werden nur noch mit Eiche beliefert, wenn sie auch andere Hölzer ordern", erklärte der Geschäftsführer der Initiative, Andreas Ruf. Betroffen seien aber nicht nur Möbelhersteller, auch für Parkett werde beispielsweise Eichenholz benötigt. Die aktuelle Preisentwicklung sei demnach kaum noch auszugleichen.

Eine der Ursachen für den Nachschubmangel sei, dass Kroatien - einer der wichtigsten Beschaffungsmärkte - den Export von Eichenrundholz ausgesetzt hat. Ruf zweifelt an der offiziellen Begründung, dass ein eingeschleppter Schädling bekämpft werden soll. Er vermutet, dass die kroatische Regierung eher die eigene Holzindustrie ausbauen möchte.