Karnevalszeit sorgt für Boom

Hotels und Pensionen in Deutschland zählten im Februar 7,7 Prozent mehr Übernachtungen

Wiesbaden (AFP) - Im Monat vor den Einschränkungen wegen der Ausbreitung des Coronavirus haben Hotels und Gasthöfe in Deutschland nochmals deutlich mehr Gäste gezählt: Im Februar stieg die Zahl der Übernachtungen um 7,7 Prozent im Vorjahresvergleich auf 30 Millionen, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Donnerstag mitteilte. Zum Teil sei dieser deutliche Zuwachs auf das Schaltjahr mit einem Tag mehr zurückzuführen - und auf die reiseintensive Karnevalszeit, die 2019 noch in den März gefallen war.

Hinweisschild auf der Insel Neuwerk © AFP

Die Zahl der Übernachtungen von Gästen aus dem Inland erhöhte sich demnach um neun Prozent auf 24,3 Millionen. Doch auch die Zahl der Gäste aus dem Ausland stieg an, und zwar um 2,6 Prozent auf 5,7 Millionen. Die Statistiker zählen die Angaben von Hotels, Gasthöfen und Pensionen, Ferienunterkünften, Campingplätzen und sonstigen Unterkünfte mit mindestens zehn Schlafplätzen.

Die Ausbreitung des Coronavirus hat die Tourismusbranche am schwersten getroffen: Reisen sind seit Mitte März praktisch verboten.