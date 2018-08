Verband: Gastgewerbe steuert auf neues Rekordjahr zu

Hotels und Restaurants machen mehr Umsatz

Wiesbaden (AFP) - Deutschlands Hoteliers und Restaurantbetreiber haben im ersten Halbjahr ihren Umsatz gesteigert. Das Gastgewerbe setzte von Januar bis Juni preisbereinigt, also unter Berücksichtigung der Inflation, 0,3 Prozent mehr um als im Vorjahreszeitraum, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag mitteilte. Nicht preisbereinigt betrug das Plus 2,5 Prozent.

Altstadt in Stralsund © AFP

Der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) zeigte sich erfreut. Nach dem Rekordjahr 2017 bleibe das Gastgewerbe auf solidem Wachstumskurs. "Die Reise- und Ausgehlust der Menschen ist ungebrochen", erklärte Dehoga-Präsident Guido Zöllick. Für Rückenwind sorge zudem das anhaltend schöne Wetter seit April. Das Gastgewerbe steuere nun auf das neunte Rekordjahr in Folge zu.

Allerdings stehe die Branche vor zahlreichen Herausforderungen wie etwa steigende Betriebs- und Personalkosten und die Suche nach Mitarbeitern. Da die Kosten häufig schneller stiegen als die Einnahmen, bleibe die Ertragslage angespannt, erklärte Zöllick.

Den Statistikern zufolge gab es im ersten Halbjahr 214 Millionen Übernachtungen in- und ausländischer Gäste in den deutschen Beherbergungsbetrieben - vier Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. In der Gastronomie erwirtschafteten die Restaurants preisbereinigt ein Umsatzplus gegenüber dem Vorjahr von 0,7 Prozent, bei den Caterern gingen die Umsätze preisbereinigt leicht um 0,1 Prozent zurück.