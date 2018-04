IG Metall wirft Management "Erpressung" vor

Hunderte Jobs bei Opel in Rüsselsheim und Eisenach könnten auf dem Spiel stehen

Frankfurt/Main (AFP) - Im Streit um die Sanierung bei Opel stehen an den Standorten Rüsselsheim und Eisenach möglicherweise mehrere hundert Jobs auf dem Spiel. Wie die "Wirtschaftswoche" am Donnerstag unter Berufung auf Insider berichtete, könnte das Entwicklungszentrum in Rüsselsheim 2020 nur noch Arbeit für bis zu 5000 Mitarbeiter haben - derzeit sind es 7700. Im thüringischen Eisenach könnten demnach 2019 nur noch 900 statt derzeit 1800 Menschen arbeiten.

Opel steht vor Händler © AFP

Der französische Eigentümer PSA und die Gewerkschaft IG Metall ringen derzeit um die Zukunft der Standorte. Am Donnerstag gab es an den drei Produktionsstandorten in Rüsselsheim, Kaiserslautern und Eisenach Betriebsversammlungen, auf denen die Mitarbeiter über den aktuellen Stand der Verhandlungen über das Sanierungskonzept des Autobauers informiert wurden.

Wie Teilnehmer der Betriebsversammlung berichteten, forderte der Betriebsrat von PSA die Einhaltung der geltenden Verträge. Demnach müssten die Standorte bis 2020 gesichert und auf betriebsbedingte Kündigungen verzichtet werden. "Für diese Zusagen haben wir bereits auf Lohn verzichtet", sagte eine Teilnehmerin zu AFP.

Bislang hätten die Franzosen aber kein zufriedenstellendes Angebot abgegeben, hieß es in Teilnehmerkreisen. Stattdessen forderten sie, tarifliche Lohnerhöhungen und Urlaubs- sowie Weihnachtsgeld stunden zu dürfen, was aber einer Streichung gleichkäme. Im Gegenzug böten sie für Eisenach nur die Produktion eines elektrifizierbaren Fahrzeugs, was das Werk nicht auslasten und den Abbau der Hälfte der 1800 Stellen dort bedeuten würde.

Die Arbeitnehmer befürchten außerdem, dass PSA die gleiche Taktik bei den anderen Standorten in Rüsselsheim und Kaiserslautern anwenden und die Belegschaft so Schritt für Schritt zu weiteren Einschnitten zwingen würde. Allerdings sei die IG Metall weiterhin bereit zu verhandeln.

Opel-Chef Michael Lohscheller bekräftigte in einer Internetbotschaft, dass das Unternehmen in Deutschland investieren und den Tarifvertrag einhalten wolle. Die Voraussetzung für "umfangreiche Investitionen" sei aber Wettbewerbsfähigkeit. "Zusammen mit unseren Sozialpartnern müssen wir diese Voraussetzung schaffen", forderte Lohscheller.

Das Management von Opel hatte vom Betriebsrat gefordert, die Erhöhung im Metall-Tarifvertrag von 4,3 Prozent für dieses Jahr stunden zu dürfen. Das lehnte der Betriebsrat ab. Daraufhin hatte Lohscheller in einem Brief an die Mitarbeiter angekündigt, den Produktionsstart für ein elektrifizierbares Fahrzeug in Eisenach auf Eis zu legen.

Opel versucht derzeit unter dem Druck von PSA, seine Kosten massiv zu senken. Dazu legte der Konzern im Dezember Programme für Altersteilzeit und Vorruhestand sowie Ende März ein Programm für freiwillige Abfindungen auf.

Außerdem hat Opel die Verträge mit 1600 Händlern europaweit gekündigt. Auch im Vertrieb will der Konzern weniger ausgeben. Die meisten der knapp 400 deutschen Händler sollen aber einen neuen Vertrag angeboten bekommen.