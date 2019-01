Unternehmen reagieren auf heftige Proteste für Lohnerhöhungen

Hunderte Textilarbeiter in Bangladesch nach Streiks entlassen

Dhaka (AFP) - In Bangladesch sind nach den Streiks in der Textilindustrie hunderte Arbeiter entlassen worden. Nach Angaben eines hochrangigen Gewerkschaftsvertreters wurden am Mittwoch mindestens 750 Arbeiter im Vorort Ashulia der Hauptstadt Dhaka, dem Zentrum der Textilindustrie von Bangladesch, über ihre Entlassung informiert. Polizei und Unternehmen sprachen dagegen von rund 400 Arbeitern, die wegen Randalen in den Fabriken ihre Jobs verloren hätten.

Proteste von Textilarbeitern in Bangladesch © AFP

Die betroffenen Arbeiter wollten dem Gewerkschaftsvertreter zufolge am Mittwoch wieder die Arbeit aufnehmen, hätten aber an den Fabriktoren Listen mit ihren Namen und Fotos gefunden. Er warf den Unternehmen vor, auf diesem Weg ein "Klima der Angst" schaffen zu wollen.

Fabrikbesitzer dagegen rechtfertigten die Entlassungswelle mit der Zerstörung von Fabriken durch die Arbeiter. Die Leitung des Textilunternehmens Metro Knitting and Dyeing gab an, 300 Arbeiter wegen der Zerstörung von Überwachungskameras, Computern und des Verschwindens von rund 10.000 Kleidungsstücken bei der Polizei angezeigt zu haben. Bislang wurden nach Angaben der Polizei zwölf Verdächtige festgenommen.

Die Textilarbeiter hatten zuvor gut eine Woche lang für höhere Löhne gestreikt. Dabei kam es auch zu gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten und Sicherheitskräften, bei denen ein Arbeiter starb und mehr als 50 weitere verletzt wurden.

Die Wirtschaft in Bangladesch ist stark von Textilexporten abhängig. Dennoch gehören die Arbeiter in der Branche zu den am schlechtesten bezahlten weltweit.