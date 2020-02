Gewerkschaft will zudem Entschädigung für Wegezeiten durchsetzen

IG BAU fordert 6,8 Prozent mehr Lohn für Beschäftigte am Bau

Frankfurt/Main (AFP) - Angesichts des anhaltenden Booms am Bau fordert die Gewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG BAU) in der anstehenden Tarifrunde eine kräftige Lohnerhöhung für die rund 850.000 Beschäftigten der Branche. Die Tarifkommission der Gewerkschaft stimmte mit großer Mehrheit für ein umfangreiches "Forderungspaket", wie die Gewerkschaft am Freitag mitteilte. Die Einkommen der Beschäftigten sollen um 6,8 Prozent steigen, mindestens jedoch um 230 Euro. Sie sollen zudem für die Wegezeiten entschädigt werden. Auszubildende sollen 100 Euro im Monat mehr bekommen.

Wohnhaus im Bau © AFP

"Wir sehen einen ungebrochenen Bauboom", erklärte Verhandlungsführer Carsten Burckhardt. Die Auftragsbücher seien voll. Die Beschäftigten forderten deshalb zu Recht eine faire Beteiligung am Boom. Erstmals verhandeln Gewerkschaft und Arbeitgeber am 19. März in Berlin.