Gewerkschaft: Fortbestand heimischer Bienenarten in Gefahr

IG Bau fordert geringeren Einsatz von Pestiziden

Frankfurt/Main (AFP) - Vor dem Internationalen Tag der Honigbiene hat die Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG Bau) einen geringeren Einsatz von Pestiziden gefordert. Noch seien in Deutschland 560 von 20.000 Bienenarten weltweit heimisch, jedoch: "Es könnte sich bald ausgesummt haben in Wäldern, Wiesen und Feldern", erklärte die Gewerkschaft am Freitag. Sie appelliere daher an die industrielle Landwirtschaft, umzudenken. "Weniger Monokulturen und weniger Einsatz von Pestiziden."

Honigbiene an einer Blüte © AFP

Der Internationale Tag der Honigbiene wird am Samstag begangen, im Mai hatte es bereits den ersten von der UNO ausgerufenen Weltbienentag gegeben. Die IG Bau warnte, dass es etwa durch den Einsatz des Unkrautvernichtungsmittels Glyphosat zu "Rückständen im Honig und anderen Bienenprodukten" kommen könne.

Gleichzeitig sei es zu einfach, mit dem Finger ausschließlich auf andere zu zeigen, erklärte der Vizevorsitzende der Gewerkschaft, Harald Schaum. "Wer im eigenen Garten zwei Zentimeter hohen englischen Rasen bevorzugt, alles rauszupft, was da vermeintlich nicht hingehört und regelmäßig die Giftspritze gegen 'Unkraut' einsetzt - der darf sich nicht wundern, wenn's irgendwann dann nicht mehr summt."