Bezirk will Donnerstag Übernahme des Pilotabschlusses verhandeln

IG Metall Küste begrüßt Tarifabschluss für Baden-Württemberg

Hamburg (AFP) - Der Bezirk Küste der IG Metall hat den Tarifabschluss in der Metall- und Elektroindustrie für Baden-Württemberg begrüßt und will am Donnerstag über die Übernahme der Pilotvereinbarung verhandeln. Der Abschluss sei der "Einstieg in ein modernes Arbeitszeitmodell" und die Beschäftigten könnten über ihre Zeit künftig stärker selbst bestimmen, erklärte Bezirksleiter Meinhard Geiken am Dienstagmorgen mit Blick auf das vereinbarte Recht auf eine verkürzte Vollzeit.

Bezirksleiter Geiken © AFP

Auch mit dem Gehaltsplus von 4,3 Prozent zeigte sich die IG Metall Küste zufrieden. Der Durchbruch bei der Tarifrunde in Stuttgart war in der Nacht gelungen. Zuletzt hatte die Gewerkschaft mit 24-Stunden-Warnstreiks den Druck auf die Arbeitgeber noch einmal erhöht. Geiken zog eine positive Bilanz des Arbeitskampfes. "Möglich war dieser starke Tarifabschluss nur durch den massiven Druck aus den Betrieben", erklärte er.

Baden-Württemberg gilt wegen des ersten Tarifergebnisses der aktuellen Runde nun als Pilotbezirk. Die Wahrscheinlichkeit, dass alle übrigen Bezirke die Einigung im Grundsatz übernehmen, ist groß. Die Tarifkommission des Bezirks Küste will das Ergebnis am Mittwoch diskutieren, für Donnerstag sind dann Verhandlungen mit dem Arbeitgeberverband Nordmetall über eine Übernahme des Abschlusses geplant.

Die IG Metall Küste verhandelt für Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Nordwestniedersachsen und Schleswig-Holstein. Damit steht sie für rund 140.000 Beschäftigte der Metall- und Elektroindustrie in Deutschland.