Verhandlungen werden bis Samstag fortgesetzt - Bei Scheitern drohen Streiks

IG Metall will im Metall-Tarifkonflikt letzten Einigungsversuch wagen

Frankfurt/Main (AFP) - Im Tarifkonflikt in der Metall- und Elektroindustrie wagt die Gewerkschaft IG Metall einen letzten Verhandlungsversuch in Baden-Württemberg. Sollte es aber bis Samstagmittag kein Ergebnis geben, "steht eine Eskalation der Auseinandersetzung an", sagte IG-Metall-Chef Jörg Hofmann am Freitag in Frankfurt am Main. An ihren Forderungen nach sechs Prozent mehr Lohn, einem Recht auf die 28-Stunden-Woche und Zuschüssen für bestimmte Beschäftigte hält die Gewerkschaft fest.

IG-Metall-Chef Hofmann © AFP

Verhandelt werden sollte bereits ab Freitagabend mit dem Arbeitgeberverband Südwestmetall in Stuttgart. Wenn es bis Samstagmittag keine Lösung gebe, "ist der Vorstand vorbereitet, unmittelbar die Ausweitung der Arbeitsauseinandersetzung zu beschließen", drohte Hofmann. Das schließe neben 24-Stunden-Warnstreiks auch Urabstimmungen in einzelnen Regionen über flächendeckende Streiks mit ein.

Bei ihren Forderungen werde die Gewerkschaft "keine Abstriche" machen, und sie wolle in allen drei Bereichen "zufriedenstellende Ergebnisse" erzielen, betonte Hofmann. "Ich möchte nicht verschweigen, dass wir hier teilweise noch deutlich auseinander liegen", sagte der IG-Metall-Chef weiter. Der Ausgang der Gespräche sei daher "mehr als unsicher". Es liege aber in der Verantwortung der Gewerkschaft "alles zu versuchen", um ein Ergebnis zu erzielen.

Die Gewerkschaft macht seit Wochen bereits mit Warnstreiks Druck auf die Arbeitgeber, die vor allem das Recht auf eine vorübergehende Arbeitszeitreduzierung mit Lohnzuschüssen strikt ablehnen. An den zeitweiligen Arbeitsniederlegungen beteiligten sich in diesem Jahr einschließlich weiterer Aktionen am Freitag bereits bundesweit etwa 960.000 Beschäftigte, wie die IG Metall mitteilte.

In den vergangenen Tagen hatte die Gewerkschaft wiederholt gedroht, ihr neues Instrument eines Warnstreiks über 24 Stunden einzusetzen. Es wäre eine Premiere. Die Arbeitgeberseite wiederum hielt sich die Möglichkeit offen, gegen den Arbeitskampf der IG Metall vor Gericht zu ziehen.

Nach Berechnungen von Experten könnte die Gewerkschaftsforderung nach einer Arbeitszeitverkürzung die deutsche Volkswirtschaft gut einen halben Wachstumspunkt kosten. Wie das "Handelsblatt" unter Berufung auf Berechnungen des Instituts IW Consult berichtete, drohen in diesem Fall Bruttowertschöpfungsverluste in Höhe von 16 Milliarden Euro. Das entspreche 0,54 Prozent der Wertschöpfung der deutschen Wirtschaft 2017. IW Consult gehört zum arbeitgebernahen Institut der deutschen Wirtschaft Köln (IW).

Es geht in seiner Berechnung davon aus, dass die nach den Vorstellungen der IG Metall zur Reduzierung berechtigten Beschäftigten mit Kindern oder pflegebedürftigen Angehörigen ihre Arbeitszeit um 3,5 Stunden pro Woche und Schichtarbeiter um zehn Tage im Jahr senken. Dann drohe allein in der Branche durch die gesunkene Produktion ein Verlust von elf Milliarden Euro, bei Zulieferern und Dienstleistern seien es noch einmal fünf Milliarden Euro, rechnete IW Consult vor.