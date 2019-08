Mietkostenbelastung stagniert hingegen seit mehreren Jahren

IW-Studie: Mieter in Großstädten haben zunehmend weniger Platz zum Wohnen

Köln (AFP) - Vor allem in den deutschen Großstädten leben Mieter auf immer weniger Quadratmetern. "Sowohl der Wohnflächenkonsum als auch die Durchschnittsgröße von neuen Wohnungen sinken seit einiger Zeit", ergab eine am Sonntag veröffentlichte Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW). Darüber hinaus komme es zum sogenannten Crowding-Phänomen: Die Anzahl der Bewohner einer Wohnung ist höher als die Anzahl der Räume.

In Großstädten mit über 500.000 Einwohnern wohnte der Studie zufolge der durchschnittliche Mieterhaushalt 2017 auf 51 Quadratmetern pro Kopf - ein Rückgang um etwa drei Quadratmeter seit 2010. Der Trend werde auch dadurch befördert, dass ab den 2010ern die durchschnittliche Haushaltsgröße wieder wachse.

"Infolge dessen nimmt der Anteil der Mieterbevölkerung in überbelegten Wohnräumen seit 2010 von elf auf 17 Prozent zu", heißt es in der Studie, die das IW gemeinsamt mit dem Max-Planck-Institut für Gesellschaftsforschung erarbeitete.

Aufgrund dieser Entwicklung ist die Mietkostenbelastung, also der Anteil der Mietkosten am Haushaltsnettoeinkommen, der Studie zufolge seit mehreren Jahren konstant. Sie stagniere seit dem Ende des Wiedervereinigungsbooms, also seit Mitte der 2000er Jahre - allerdings auf einem damals bereits hohen Niveau.

Die Studie lege nahe, "dass eine steigende Bautätigkeit von insbesondere kleineren Wohnungen wie ein Angebotsschock wirken könnte, um die dargestellten Probleme zu lösen", so die Autoren. "Er würde die mangelnde Bautätigkeit insbesondere bei Wohnungen unterer Marktsegmente lösen, würde sich negativ auf die Mieten und positiv auf die Wohnraumversorgung auswirken und somit das in dieser Studie beobachtete Crowding deutscher Mieter auf immer weniger Wohnraum verhindern".