Beitrag von 0,35 Prozent des BIP vorgeschlagen

IWF-Chefin Lagarde wirbt für Krisenfonds für Länder der Eurozone

Berlin (AFP) - Die Chefin des Internationalen Währungsfonds (IWF), Christine Lagarde, hat für einen Krisenfonds für die Länder der Eurozone plädiert. Mit solch einem "Schlechtwetter-Fonds" könnten mit relativ geringen Kosten die negativen Folgen einer neuen Finanzkrise für die Mitgliedstaaten um 50 Prozent reduziert werden, sagte Lagarde am Montag in einer Rede im Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) in Berlin.

IWF-Chefin Lagarde in Berlin © AFP

Die IWF-Chefin schlug vor, dass die teilnehmenden Länder jährlich 0,35 Prozent ihrer Wirtschaftsleistung in den Fonds einzahlen. Unter strengen Bedingungen könnten in Notlagen dann Gelder ausgezahlt werden, fuhr sie fort.

Viel sei bislang unternommen worden, um für künftige schwere Finanzkrisen gerüstet zu sein, sagte Lagarde. Doch das reiche nicht aus und es gebe noch immer "Schwachstellen im System", verteidigte sie die Idee.