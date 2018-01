Währungsfonds hebt Prognose an

IWF: Steuerreform in den USA sorgt für kräftiges Wirtschaftswachstum weltweit

Washington (AFP) - Die Weltwirtschaft wird laut IWF-Prognose in diesem und im kommenden Jahr dank der US-Steuerreform kräftig wachsen. Das globale Bruttoinlandsprodukt (BIP) werde 2018 und 2019 um jeweils 3,9 Prozent zulegen, prognostizierte der Internationale Währungsfonds (IWF) in Washington am Montag. Für Deutschland erwartet die Institution ein Wachstum von 2,3 in diesem und 2,0 Prozent im nächsten Jahr.

Logo für Treffen beim IWF in Washington © AFP

Der IWF hob seine Prognose vom Oktober für die Weltwirtschaft damit leicht an, damals waren die Experten von einem Plus von 3,7 Prozent in diesem Jahr ausgegangen. Die kurz vor Weihnachten beschlossene Steuerreform in den USA werde kurzfristig positive Impulse bringen, heißt es in der IWF-Prognose. Die Schwellenländer sorgen demnach für nachhaltigeres Wachstum.

In den USA selbst wird die Wirtschaft in diesem Jahr laut IWF-Prognose um 2,3 und 2019 dann um 2,2 Prozent zulegen. Das ist ein kräftiger Aufschlag im Vergleich zum Herbst 2017, als die Experten nur 1,9 Prozent plus in diesem und 2,3 im nächsten Jahr vorhersagten. Die Steuererleichterungen für die Unternehmen würden die Investitionen nach oben treiben, erwartet der IWF, und auch die Handelspartner der USA dürften profitieren.