Westfrikanischer Staat auch von Ölpreis-Verfall schwer getroffen

IWF gewährt Nigeria in Corona-Krise Milliarden-Nothilfe

Washington (AFP) - Der Internationale Währungsfonds (IWF) hat Nigeria in der Corona-Krise Nothilfen in Höhe von 3,4 Milliarden Dollar (3,1 Milliarden Euro) gewährt. Damit solle dem westafrikanischen Land dabei geholfen werden, "die schwerwiegenden wirtschaftlichen Auswirkungen" der Corona-Pandemie und den starken Verfall des Ölpreises zu bewältigen, teilte der IWF am Dienstag mit.

Leere Straßen in Nigerias Wirtschaftsmetropole Lagos © AFP

Der IWF hat einen Fonds eingerichtet, um Entwicklungsländern, die am anfälligsten für die wirtschaftlichen Auswirkungen der Pandemie sind, schnelle Hilfe zukommen zu lassen. Bislang sind nach Angaben von IWF-Chefin Kristina Georgieva mehr als hundert Hilfsanträge eingegangen. Die Entwicklungsländer benötigen Georgieva zufolge insgesamt etwa 2,5 Billionen Dollar, um die Folgen der Pandemie zu bewältigen.