Fuest: Deutsche Wirtschaft befindet sich im Abschwung

Ifo-Geschäftsklimaindex sinkt auf niedrigsten Stand seit drei Jahren

München (AFP) - In den deutschen Chefetagen macht sich Unruhe breit. Der Ifo-Geschäftsklimaindex fiel im Januar auf den niedrigsten Stand seit drei Jahren, wie das Münchner Forschungsinstitut am Freitag mitteilte. "Die deutsche Wirtschaft befindet sich in einem Abschwung", erklärte Ifo-Präsident Clemens Fuest. In allen Branchen beurteilen die Unternehmen demnach ihre künftige Lage deutlich schlechter als im Dezember - sogar das Bauhauptgewerbe.

Der Ifo-Index sank von 101,0 Punkten im Dezember auf 99,1 Punkte im Januar. So einen niedrigen Wert hatte das Forschungsinstitut zuletzt im Februar 2016 ermittelt.

Die Erwartungen an die Geschäftslage in den kommenden sechs Monaten sanken in allen untersuchten Branchen: im verarbeitenden Gewerbe, im Dienstleistungssektor, im Handel und im Bauhauptgewerbe, das "erstmals seit langer Zeit einen deutlichen Dämpfer" erlebt, wie das Ifo mitteilte. Die aktuelle Lage hingegen schätzen die rund 9000 befragten Unternehmen allerdings noch gut ein.