Nager waren in Produktionsstätte eingedrungen

Ikea ruft Schaumkonfekt wegen möglicher Verunreinigung durch Mäuse zurück

Hofheim (AFP) - Mäuse in einer Produktionsstätte haben den Möbelriesen Ikea zu einer Rückrufaktion für eine seiner Süßigkeiten veranlasst. Vorsorglich rief das Unternehmen am Freitag sein Schaumkonfekt "Godis Paskkyckling" zurück. Während der Herstellung seien "Mäuse in die Produktionseinheit eingedrungen", erklärte Ikea. Eine Verunreinigung der Produkte könne nicht ausgeschlossen werden.

Ikea ruft Schaumkonfekt wegen Mäusen zurück © AFP

Von dem Rückruf betroffen sind demnach 100-Gramm-Packungen des Schaumkonfekts mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum vom 23. Oktober 2018 bis zum 26. Januar 2019. Kunden könnten die Packungen auch ohne Vorlage eines Kassenbons zurückgeben und bekämen den vollen Kaufpreises erstattet, erklärte das Unternehmen. Lebensmittelsicherheit habe für Ikea "höchste Priorität".