Drei Kinder von nicht gesichertem Ausklapp-Teil gefallen

Ikea ruft Wickelkommode Sundvik wegen Verletzungsgefahr zurück

Hofheim (AFP) - Der Möbelriese Ikea ruft seinen Wickeltisch Sundvik wegen Verletzungsgefahr zurück, nachdem in drei Fällen Kleinkinder heruntergefallen waren. In diesen Fällen seien die Sicherheitsbeschläge "nicht gemäß Anleitung verwendet worden", erklärte das Unternehmen am Dienstag. Der ausklappbare Teil habe sich deshalb gelöst und die Kinder seien vom Tisch gefallen. Ikea sei "sehr dankbar", dass die Kleinen offenbar unverletzt geblieben seien.

Ikea ruft Wickeltisch zurück © AFP

Ikea bitte alle Kunden "dringend", den ausklappbaren Teil der als Wickeltisch nutzbaren Kommode mit den beiliegenden Sicherheitsbeschlägen zu sichern. Wer die Beschläge nicht mehr habe, bekomme sie kostenlos ohne Vorlage des Kassenbons bei Ikea.

Der Rückruf sei eine "reine Vorsichtsmaßnahme". Ikea werde die Kommunikation zum Produkt Sundvik "weiter verbessern", hieß es. Zugleich zeigte sich die Kette überzeugt, dass es sich bei dem Möbelstück um ein sicheres Produkt handle, "wenn es gemäß Anleitung genutzt wird".