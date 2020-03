Leichtes Plus im Vorjahresvergleich

Im Februar noch keine Auswirkung der Corona-Pandemie auf Zahl der Erwerbstätigen

Wiesbaden (AFP) - Im Februar hat sich die beginnende Corona-Pandemie nach Angaben des Statistischen Bundesamtes noch nicht spürbar auf die Erwerbstätigenzahl in Deutschland ausgewirkt. Insgesamt waren im vergangenen Monat 45,0 Millionen Menschen mit Wohnort in Deutschland erwerbstätig, wie die Statistiker am Dienstag mitteilten. Im Vergleich zum Februar des Vorjahres bedeutet dies ein Plus von 0,5 Prozent oder 214.000 Erwerbstätigen.

Jobbörse in Berlin © AFP

Damit habe sich der leichte Beschäftigungszuwachs der vergangenen Monate im Februar fortgesetzt, erklärte das Bundesamt. Angesichts der einschneidenden Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Infektionen wird inzwischen aber mit massiven Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt gerechnet. Die Zahl der Kurzarbeiter ist bereits stark gestiegen und die Nachfrage nach Arbeitskräften gesunken; Umfragen zufolge stoppen viele Unternehmen ihre Neueinstellungen.

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) und der Chef der Bundesagentur für Arbeit (BA), Detlef Scheele, äußern sich vor diesem Hintergrund am Dienstagnachmittag in Berlin zur Lage auf dem deutschen Arbeitsmarkt. Am Vormittag bereits gibt die Bundesagentur für Arbeit in Nürnberg die aktuellen Arbeitsmarktzahlen für den Monat März bekannt.