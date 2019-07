Auch Zahl der Eisdielen in Deutschland steigt

Import von Speiseeis hat sich binnen zehn Jahren mehr als verdoppelt

Wiesbaden (AFP) - Der Hitzesommer des vergangenen Jahres zeigt sich auch im Verzehr von Speiseeis: Nach Angaben des Statistischen Bundesamts in Wiesbaden wurden 2018 insgesamt 160.000 Tonnen Speiseeis nach Deutschland importiert. Das war mehr als doppelt so viel wie noch zehn Jahre zuvor - 2008 lagen die Einfuhren bei 75.000 Tonnen, wie die Statistiker am Dienstag mitteilten.

Kinder mit Eis © AFP

Noch mehr Eis wurde im Gegenzug aus Deutschland exportiert, 2018 lag die Menge bei 170.000 Tonnen. Außerdem stieg zuletzt auch die Zahl der Eisdielen stetig an. So gab es 2017 in Deutschland insgesamt 8310 Eissalons. Im Jahr zuvor waren es noch 7930, im Jahr 2014 erst 6128. Im Durchschnitt arbeiteten fünf Beschäftigte in einem Eissalon. Ein Unternehmen, das Eissalons betreibt, setzte im Jahr 2017 durchschnittlich rund 220.000 Euro um.