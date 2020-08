Fläche um 25 Prozent gewachsen

In Deutschland werden immer mehr Sonnenblumen angebaut

Wiesbaden (AFP) - Deutschlands Landwirte bauen immer mehr Sonnenblumen an. Die Anbaufläche wuchs in diesem Jahr voraussichtlich um 25 Prozent auf rund 28.100 Hektar, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag mitteilte. Das ist demnach der höchste Wert in den vergangenen zehn Jahren.

Sonnenblume © AFP

Im Vergleich zu Raps oder Winterweizen allerdings ist die Sonnenblume weiterhin eine Seltenheit: Raps wird auf rund 954.000 Hektar angebaut, Winterweizen, die am häufigsten angebaute Kulturpflanzenart hierzulande, sogar auf 2,76 Millionen Hektar.

Die meisten Sonnenblumen innerhalb der Europäischen Union baut laut Statistik Rumänien an, dort erreicht die Anbaufläche 1,3 Millionen Hektar. Es folgen Bulgarien, Spanien und Frankreich.