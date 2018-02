Kritik auch an geplantem Auslaufen der Palmöl-Verwendung in Biosprit in der EU

Indonesien drängt EU in Geheimpapier zu laxeren Standards für Palmölproduktion

Jakarta (AFP) - Indonesien, größter Palmölhersteller der Welt, drängt die Europäische Union zur Aufweichung geplanter Standards für die Palmölproduktion. Die Regierung in Jakarta fordert die EU in "nicht zur Veröffentlichung" gekennzeichneten Dokumenten auf, die indonesischen Standards für einen nachhaltigen Anbau zu akzeptieren - und nicht die geplanten, deutlich strengeren EU-Vorschriften für eine Zertifizierung. Beide Seiten verhandeln ab Montag in vierter Runde über ein Handelsabkommen.

Die 13-jährige Asnimawati arbeitet in einer Palmölplantage © AFP

Palmöl ist ein wichtiges Basisprodukt für Lebensmittel und viele Körperpflege-, Pharma-, Haushalts- und Hygieneartikel. Es findet sich etwa in Margarine, Cremes, Fertiggebäck, Pizza und Waschmittel. Der Anbau von Ölpalmen vor allem in Ländern wie Indonesien und Malaysia wird seit langem wegen der damit häufig verbundenen Rodung ganzer Wälder sowie der Umweltzerstörung und der Arbeitsbedingungen kritisiert.

In Indonesien erfüllt derzeit nur eine Minderheit der Palmölplantagen die Nachhaltigkeitsstandards der Regierung - und diese gelten als wenig glaubwürdig. Das Handelsministerium wollte die Geheimdokumente am Freitag nicht kommentieren. Sie datieren auf Juni 2017.

Indonesien und Malaysia haben zudem den Beschluss des Europaparlaments von Mitte Januar heftig kritisiert, die Verwendung von Palmöl in Biosprit solle bis 2021 in der EU ganz auslaufen. Dies werde viele Kleinbauern die Existenz kosten.