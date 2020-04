Massiver Rückgang erwartet

Industrieproduktion im Februar noch leicht gestiegen

Wiesbaden (AFP) - Die Industrieproduktion in Deutschland ist im Februar noch leicht gestiegen. Sie kletterte preisbereinigt um 0,3 Prozent im Vergleich zum Vormonat, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Dienstag aufgrund teils geschätzter Zahlen mitteilte. Die Corona-Pandemie habe noch keine eindeutigen Effekte gehabt. Im Januar war die Industrieproduktion demnach um 3,2 Prozent gestiegen.

Besonders pessimistisch ist die Autoindustrie © AFP

In den kommenden drei Monaten erwartet die Industrie wegen der Corona-Krise einen massiven Rückgang: Der Index der Produktionserwartungen des Münchner Ifo-Instituts stürzte im März von plus 2,0 auf minus 20,8 Punkte ab. Dieser Einbruch sei der stärkste seit Beginn der Umfrage 1991, teilte das Ifo am Dienstag mit.

In der Weltfinanzkrise 2008 fiel der Index demnach im November um 13,3 Punkte. Und: "Vermutlich ist die Entwicklung noch unterzeichnet, weil die meisten Antworten bis Mitte des Monats März eingingen", vermutete der Leiter der Ifo-Befragungen, Klaus Wohlrabe.

Besonders pessimistisch sind die Erwartungen laut Ifo-Befragung in der Autoindustrie. Auch die Hersteller von Gummi- und Kunststoffwaren sehen demnach einen "heftigen" Rückgang, im Maschinenbau sank der Index ebenfalls deutlich.

Die Chemiebranche dagegen fühlt sich laut Wohlrabe weniger stark von den Auswirkungen der Corona-Pandemie betroffen. Bei den Herstellern von Lebensmitteln und Getränken ging der Produktionsindex des Ifo mit Blick auf die nächsten drei Monate zwar zurück, blieb aber im positiven Bereich.