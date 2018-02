Wohnungsmieten steigen überdurchschnittlich stark

Inflation in Deutschland schwächt sich im Februar weiter ab

Wiesbaden (AFP) - Die Inflation in Deutschland hat sich weiter abgeschwächt. Im Februar lagen die Verbraucherpreise nach vorläufigen Zahlen um 1,4 Prozent höher als ein Jahr zuvor, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag in Wiesbaden mitteilte. Im Januar hatte die Inflationsrate bei 1,6 Prozent gelegen, im Dezember bei 1,7 Prozent und im November bei 1,8 Prozent.

Überdurchschnittlich teurer waren im Vorjahresvergleich Dienstleistungen, die um 1,6 Prozent stiegen. Darunter fielen mit ebenfalls 1,6 Prozent Anstieg Nettokaltmieten. Dagegen lag der Anstieg der Preise für Nahrungsmittel mit 1,1 Prozent unter der durchschnittlichen Inflation, Energiepreise blieben mit einem Plus von 0,1 Prozent im Vorjahresvergleich sogar nahezu unverändert.