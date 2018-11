Preise für Haushaltswaren, Transport und Lebensmittel klettern kräftig

Inflation in der Türkei steigt im Oktober auf 25,2 Prozent

Istanbul (AFP) - Die Inflation in der Türkei ist im Oktober auf 25,2 Prozent gestiegen. Dies war ein Plus von 0,7 Prozentpunkten im Vergleich zum September, wie die türkische Statistikbehörde Tüik am Montag mitteilte. Demnach stiegen die Preise bei Haushaltswaren (37,9 Prozent), Transport (32 Prozent) und Lebensmitteln (29,3 Prozent) besonders stark. Die Lira verlor nach der Mitteilung 0,5 Prozent an Wert und wurde bei 5,45 zum Dollar gehandelt.

Schaufenster mit Hinweis auf Rabattaktion in Ankara © AFP

Der Anstieg der Inflation war etwas höher als von Ökonomen erwartet, jedoch weit geringer als im September, als die Preise um 6,3 Prozentpunkte im Monatsvergleich zugelegt hatten. Damals war die Lira nach Bekanntgabe der Inflationszahlen deutlich eingebrochen.

Der Preisanstieg ist auch eine Folge der Schwäche der Lira, die im August inmitten eines Streits mit den USA massiv an Wert verloren hatte. Ihre Schwäche verteuert Importe und treibt damit die Verbraucherpreise.

Nach monatelanger Untätigkeit erhöhte die Zentralbank im September den Leitzins um 625 Basispunkte auf 24 Prozent. Infolge der Freilassung des inhaftierten US-Pastors Andrew Brunson im Oktober entspannte sich zudem das Verhältnis zu Washington, was am Freitag zur Aufhebung wechselseitiger Sanktionen führte. Inzwischen hat die Lira einen Teil ihrer Verluste gutgemacht, liegt aber weiterhin deutlich unter ihrem Niveau zu Jahresbeginn.