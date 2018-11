Grund sind vor allem höhere Heizöl- und Spritpreise

Inflationsrate im Oktober so hoch wie seit zehn Jahren nicht mehr

Wiesbaden (AFP) - Die Verbraucherpreise in Deutschland haben im Oktober so stark zugelegt wie seit zehn Jahren nicht mehr. Die Inflationsrate lag bei 2,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag mitteilte und damit seine vorläufigen Berechnungen bestätigte. Eine höhere Inflationsrate hatte es zuletzt im September 2008 gegeben, als die Verbraucherpreise um 2,8 Prozent stiegen. Im Vergleich zum Vormonat September 2018 legten die Preise im Oktober um 0,2 Prozent zu.

Auto an einer Tankstelle © AFP

Deutlich teurer waren im Oktober im Vergleich zum Vorjahresmonat vor allem leichtes Heizöl (plus 39,9 Prozent) und Kraftstoffe (plus 14,8 Prozent). Ohne Berücksichtigung der Preise für Energie hätte die Inflationsrate den Statistikern zufolge bei 1,7 Prozent gelegen.

Die Preise für Nahrungsmittel erhöhten sich binnen Jahresfrist um 1,9 Prozent. Damit schwächte sich die Teuerungsrate hier ab: Im September hatte die Inflationsrate hier noch bei 2,8 Prozent gelegen. Grund dafür sind den Statistikern zufolge auch die vergleichsweise hohen Nahrungsmittelpreise vor einem Jahr.

So sanken im Oktober unter anderem die Preise für Obst (minus 2,4 Prozent). Gemüse war mit einem Plus von 9,3 Prozent hingegen erheblich teurer als ein Jahr zuvor. Auch für Molkereiprodukte und Eier (plus 3,1 Prozent) und Fischwaren (plus 2,7 Prozent) mussten Verbraucher mehr bezahlen.