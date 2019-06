Energiepreise steigen im Mai langsamer

Inflationsrate in Eurozone geht deutlich auf 1,2 Prozent zurück

Brüssel (AFP) - Die Inflationsrate in den Euro-Länder ist im Mai deutlich zurückgegangen. Wie die EU-Statistikbehörde Eurostat am Dienstag in einer ersten Schätzung mitteilte, stiegen die Verbraucherpreise in den 19 Staaten der Eurozone im vergangenen Monat im Vorjahresvergleich um 1,2 Prozent. Im April waren es noch 1,7 Prozent gewesen.

Geldscheine in einem Portemonnaie © AFP

Grund für die niedrigere Inflation war ein langsamerer Anstieg der Energiepreise. Sie legten im Mai noch um 3,8 Prozent zu, nach 5,3 Prozent im April. Weniger stark verteuerten sich auch Dienstleistungen (1,1 Prozent nach 1,9 Prozent im April). Etwas stärker stiegen die Preise dagegen bei Lebensmitteln, Alkohol und Tabak (1,6 Prozent nach 1,5 Prozent im April) und Industriegütern (0,3 Prozent nach 0,2 Prozent im April).