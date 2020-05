Großhandelspreise um 3,5 Prozent zurückgegangen

Inflationsrate sinkt im April auf 0,9 Prozent

Wiesbaden (AFP) - Der Anstieg der Verbraucherpreise hat sich wegen der Corona-Krise erneut stark verlangsamt. Die Inflationsrate in Deutschland lag im April im Vorjahresvergleich bei 0,9 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag in Wiesbaden mitteilte und damit den vorläufigen Wert um 0,1 Punkte nach oben korrigierte. Im März hatte die Inflationsrate 1,4 Prozent und im Februar 1,7 Prozent betragen.

Geldschein und Münzen © AFP

Wie das Statistische Bundesamt weiter mitteilte, stiegen die Verbraucherpreise im April im Vergleich zum Vormonat März 2020 um 0,4 Prozent. Durch die Eindämmungsmaßnahmen in der Corona-Krise waren weite Teile der Wirtschaft in der Währungsunion zum Erliegen gekommen. Viele Geschäfte bis auf den Lebensmittelhandel mussten vorübergehend schließen.

Die Verkaufspreise im Großhandel lagen laut Statistischem Bundesamt im April um 3,5 Prozent niedriger als im Vorjahresmonat. Einen stärkeren Preisrückgang gegenüber dem Vorjahresmonat hatte es demnach zuvor während der Finanz- und Wirtschaftskrise im Oktober 2009 mit 7,1 Prozent gegeben. Im März waren die Verkaufspreise um 1,5 Prozent und im Februar 2020 um 0,9 Prozent zu den Vorjahresmonaten zurückgegangen. Im Vormonatsvergleich fielen die Großhandelsverkaufspreise demnach um 1,4 Prozent.