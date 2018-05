Frauenministerin Giffey kritisiert "rückwärtsgewandte Unternehmenspolitik"

Initiative FidAR: Feste Frauenquote wirkt - freiwillige Vorgaben hingegen kaum

Berlin (AFP) - Freiwillige Vorgaben in Unternehmen zur Erhöhung der Frauenquote in Aufsichtsräten und Vorständen zeigen kaum Wirkung. Die feste Quote hingegen "wirkt", lautet das Fazit einer Auswertung der Initiative FidAR (Frauen in die Aufsichtsräte). Der Frauenanteil in den Kontrollgremien der aktuell 104 Unternehmen mit fester Quote sei seit 2015 um neun Prozentpunkte auf durchschnittlich 30,9 Prozent gestiegen, erkläre FidAR am Mittwoch.

Henkel-Aufsichtsratschefin Simone Bagel-Trah © AFP

In den 82 Unternehmen, die nicht der Quote unterliegen, liege der Anteil hingegen bei unter 20 Prozent, beklagte der Verein. Auf der Vorstandsebene der insgesamt 186 börsennotierten voll mitbestimmten Firmen liege der Frauenanteil bei niedrigen 7,3 Prozent und habe binnen drei Jahren nur eine Steigerung um 2,3 Punkte hingelegt. Der von FidAR vorgestellte Index misst seit 2010 regelmäßig den Fortschritt beim Frauenanteil in den Spitzenpositionen der Wirtschaft.

Bundesfrauenministerin Franziska Giffey (SPD) kritisierte, es zeige sich leider, "dass Gleichstellung von alleine nicht funktioniert". In den Vorständen vieler Unternehmen "sind Frauen Fehlanzeige", das sei eine "rückwärtsgewandte Unternehmenspolitik".

Die stellvertretende Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbunds (DGB), Elke Hannack, erklärte, einmal mehr werde deutlich, "wie wichtig verbindliche Vorgaben sind, um Frauen auf allen Ebenen in Führungspositionen zu bringen". Erneut zeige sich, "dass freiwillige Zielvereinbarungen von den Verantwortlichen nicht ernst genommen werden".

Linken-Chefin Katja Kipping nannte es "tragisch, dass wir uns 2018 noch über Frauenquoten unterhalten". Jedoch scheine sie dort zu funktionieren, wo es Verbindlichkeiten gebe.

Seit dem 1. Januar 2016 gilt die feste Geschlechterquote von 30 Prozent für neu zu besetzende Aufsichtsratsposten in 104 börsennotierten und voll mitbestimmten Unternehmen.