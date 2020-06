Auch Verbindungen nach Frankfurt am Main und München geplant

Internationale Flüge nach Nizza ab Juli wieder möglich

Nizza (AFP) - Internationale Flüge nach Nizza sind ab dem 1. Juli wieder möglich. Der Flughafen in Südfrankreich öffnet dann einen der beiden in der Corona-Krise geschlossenen Terminals, wie die Betreibergesellschaft am Freitag mitteilte. Von und nach Nizza sollen Reisen "in alle großen europäischen Städte" möglich sein. Unter den mehr als 60 Zielen sind auch Frankfurt am Main und München sowie Genf und Zürich.

Wartet auf Touristen: Die Stadt Nizza © AFP

Zunächst öffnet demnach nur Terminal zwei des Flughafens Nizza. Terminal eins soll Anfang des kommenden Jahres öffnen. Dies hänge aber "von der Entwicklung des Flugverkehrs ab". Während der Ausgangssperre in Frankreich zwischen Mitte März und dem 11. Mai war der Flugverkehr fast vollständig zum Erliegen gekommen.

Die Tourismusverbände der Côte d'Azur beziffern den Umsatzverlust zwischen März und Juni auf 1,3 Milliarden Euro. Viele Hotels in der Region sind wieder offen oder bereiten die Öffnung vor. Südfrankreich war von der Corona-Krise weniger betroffen als der Pariser Großraum oder das Grenzgebiet zu Deutschland.