Gewerkschaft: Abkommen bietet "Schutz und Sicherheiten"

Italienische Piloten stimmen für Tarifvertrag mit Ryanair

Rom (AFP) - Im Konflikt um die Arbeitsbedingungen bei Ryanair hat die italienische Pilotenvereinigung Anpac eine Einigung mit dem Billigflieger erzielt. Nach achtmonatigen Verhandlungen sei ein Tarifvertrag für die in Italien stationierten Piloten der Airline unterzeichnet worden, erklärten die Gewerkschaft sowie Ryanair am Dienstag. Das Abkommen garantiere den Piloten "Schutz und Sicherheiten", erklärte die Gewerkschaft.

Ryanair-Maschine in der Luft © AFP

Nach Angaben von Anpac erkennt Ryanair künftig alle nach italienischem Gesetz geltenden Rechte für die Piloten an - das betrifft Renten, Sozialversicherungen sowie Elternzeitregelungen. Die Gewerkschaft arbeitet zudem gemeinsam mit zwei weiteren Arbeitnehmervertretungen an einer Einigung mit den Flugbegleitern.

Ryanair begrüßte den Tarifvertrag und äußerte die Hoffnung, dass "in Kürze ein ähnliches Abkommen" mit den irischen Piloten folgen werde. Dort war mit der Gewerkschaft Forsa eine Einigung gelungen, die Zustimmung durch die Piloten stand am Dienstag aber noch aus.

Ryanair habe außerdem die "britischen, deutschen und spanischen Gewerkschaften eingeladen", sich in den kommenden Tagen mit ihnen zu treffen, um ähnliche Verträge zu verhandeln, erklärte das Unternehmen. Mitte August hatten Piloten der Airline in mehreren europäischen Ländern die Arbeit niedergelegt, darunter in Italien und Irland. Mehrere hundert Flüge fielen aus.

Ryanair steht wegen seiner Arbeitsbedingungen unter enormem Druck der Gewerkschaften. Das Unternehmen sieht sich seit längerem Vorwürfen ausgesetzt, seine Mitarbeiter deutlich schlechter zu bezahlen als andere Billigfluggesellschaften. Das Unternehmen, das sich erst im vergangenen Jahr bereit erklärt hatte, Gewerkschaften überhaupt anzuerkennen, weist die Vorwürfe zurück.