Expertenkommission fordert stärkere Überwachung und Schutz der Privatsphäre

Japan will Technologiekonzerne wie Google und Facebook stärker regulieren

Tokio (AFP) - Japan will Technologieriesen wie Google und Facebook stärker regulieren. Die Regierung werde in den kommenden zwei Wochen entsprechende Maßnahmen verkünden, sagte ein Verantwortlicher des japanischen Handelsministeriums am Donnerstag der Nachrichtenagentur AFP. Damit nahm er Bezug auf einen Expertenbericht, der eine strengere Überwachung der Konzerne hinsichtlich des Wettbewerbs und des Schutzes der Privatsphäre empfohlen hatte.

Logos mehrerer Technologiefirmen © AFP

Die Technologieriesen, darunter auch Apple und Amazon, hätten die Tendenz zur Marktmonopolisierung, etwa indem sie von "niedrigen Kosten und Massenproduktion profitieren", heißt es in dem Expertenbericht für die Regierung. Darin fordern die Fachleute unter anderem einen besseren Schutz der Privatsphäre der japanischen Nutzer und mehr Fairness und Transparenz seitens der Firmen.

Auch die japanischen Wettbewerbsbehörden hatten sich kürzlich besorgt zur Marktmacht der Internetfirmen geäußert. Sie planen demnach eine Prüfung, ob die Konzerne ihre führenden Positionen ausnutzen, um Lieferanten auszubeuten oder den Wettbewerb zu behindern.

Im Juli hatten die europäischen Wettbewerbshüter gegen Google eine Rekordstrafe von 4,34 Milliarden Euro wegen seines mobilen Betriebssystems Android verhängt. Dabei ging es um den Vorwurf des Missbrauchs der marktbeherrschenden Stellung von Google. Der Konzern legte Einspruch gegen die Buße ein.