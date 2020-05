Ausgaben in Höhe von 268 Milliarden Euro beschlossen

Japanische Regierung beschließt zweites massives Konjunkturprogramm

Tokio (AFP) - Die japanische Regierung will mit einem weiteren massiven Konjunkturprogramm die wegen der Corona-Pandemie lahmende Wirtschaft des Landes stützen. Die Regierung von Ministerpräsident Shinzo Abe beschloss am Mittwoch zusätzliche Ausgaben in Höhe von 31,9 Billionen Yen (umgerechnet 268 Milliarden Euro). Das Paket beinhaltet Fördermittel für kleinere Unternehmen und Bonuszahlungen für medizinisches Personal. Zudem sollen damit Rettungsprogramme und Mieten für Unternehmen finanziert werden.

Japans Wirtschaft wurde von der Corona-Pandemie schwer getroffen © AFP

Bereits im vergangenen Monat hatte die japanische Regierung ein erstes Konjunkturprogramm beschlossen. Insgesamt stützt die Regierung die kriselnde Wirtschaft mit Finanzspritzen und Krediten in Höhe von insgesamt 230 Billionen Yen.