Gericht setzt Kaution auf umgerechnet acht Millionen Euro fest

Japans Staatsanwaltschaft legt Widerspruch gegen Freilassung von Ghosn ein

Tokio (AFP) - Japans Staatsanwaltschaft hat Widerspruch gegen die Freilassung des seit November inhaftierten Automanagers Carlos Ghosn eingelegt. Das zuständige Gericht in Tokio teilte am Dienstag mit, die Staatsanwälte hätten Beschwerde gegen eine Freilassung auf Kaution eingelegt. Das Gericht hatte die Kaution für den früheren Nissan-Chef zuvor auf eine Milliarde Yen (knapp acht Millionen Euro) festgelegt und zugleich angeordnet, Ghosn müsse in Japan bleiben. Die Freilassung dürfte sich nun aber verzögern.

Ghosn sitzt seit 19. November in Untersuchungshaft © AFP

Der mächtige Automanager war am 19. November überraschend in Japan festgenommen worden. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm unter anderem vor, er habe jahrelang ein zu niedriges Einkommen bei Nissan deklariert und persönliche Verluste auf den Autobauer übertragen. Der einstige Vorzeigemanager, der auch jahrelang beim französischen Autobauer Renault die Geschicke lenkte, bestreitet die Vorwürfe und sieht sich als Opfer einer Verschwörung.