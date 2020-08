Rückgang des Bruttoinlandsproduktes um 7,8 Prozent

Japans Wirtschaft schrumpft im zweiten Quartal im Rekordtempo

Tokio (AFP) - Japans Wirtschaftsleistung ist im zweiten Quartal so stark zurückgegangen wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Im Dreimonatszeitraum von April bis Juni schrumpfte das Bruttoinlandsprodukt (BIP) um 7,8 Prozent zum Vorquartal, wie die Regierung am Montag mitteilte. Der Rückgang fiel damit etwas größer aus, als erwartet worden war - in anderen Industrienationen war das BIP wegen der wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Krise aber teils noch deutlich stärker eingebrochen.

Blick auf den "Skytree" in Tokio © AFP

Dennoch ist es für Japan der heftigste Rückgang der Wirtschaftsleistung seit Beginn der Aufzeichnung vergleichbarer Daten 1980. Damit verschärfte sich die Rezession in der drittgrößten Volkswirtschaft der Welt. Im ersten Quartal war das BIP neuen Zahlen zufolge um 0,6 Prozent zurückgegangen; im vierten Quartal des vergangenen Jahres um 1,9 Prozent.

Japans Wirtschaft hatte bereits vor der Corona-Krise mit einer Stagnation und auch den Folgen einer Mehrwertsteuererhöhung zu kämpfen. Von der Pandemie ist das ostasiatische Land vergleichsweise wenig stark betroffen: Die Zahl der Infektionen liegt bei rund 55.000, die Zahl der Todesfälle bei unter 1100.