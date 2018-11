Tierschutzorganisation Peta lässt "die Korken knallen"

Jean-Paul Gaultier verzichtet auf Echtpelz

Paris (AFP) - Der französische Modeschöpfer Jean-Paul Gaultier verzichtet künftig auf Echtpelz. Die Methoden, mit denen die Tiere getötet würden, seien "absolut erbärmlich", sagte der Designer im französischen Fernsehen. Tierschützer zeigten sich hocherfreut.

Designer Jean-Paul Gaultier © AFP

Gaultier sagte am Wochenende in der Sendung "Bonsoir" auf Canal+, zwar sei echtes Fell "sinnlicher" als falscher Pelz, "aber man kann andere Mittel finden, sich warm zu halten". Kreativität sei auch möglich, ohne Tieren zu schaden, fügte der 66-Jährige hinzu.

Die Tierschutzorganisation Peta erklärte am Montag, bei ihnen hätten nach diesem Interview "die Korken geknallt". Die Entscheidung Gaultiers sei "auf der Höhe der Zeit", sagte Peta-Chefin Mimi Bekhechi. "Die meisten Menschen möchten keine Sachen von Tieren tragen, die gefangen waren und per Stromschlag getötet oder totgeknüppelt wurden." Peta-Anhänger hatten 2006 ein Gaultier-Geschäft in Paris gestürmt und gegen die Verwendung von Pelz protestiert.

Gaultier reiht sich ein in eine wachsende Gruppe von Marken und Designern, die auf Echtpelz verzichten - Armani, Versace, Ralph Lauren, Vivienne Westwood oder Stella McCartney verwenden lieber Kunstpelz.