IW-Untersuchung: Verhältnismäßig nur halb so viele Bundesbürger armutsgefährdet

Jeder dritte Deutsche wäre in einem fiktiven EU-Gesamtland reich

Köln (AFP) - Wäre die EU ein einziges Land, würde mehr als jeder dritte Bundesbürger zu den Einkommensreichen zählen. Denn ihre Einkünfte sind mehr als anderthalb mal so hoch wie mittlere EU-Einkommen von 1370 Euro, wie am Mittwoch aus einem Bericht des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) hervorging. Die Zahl der Armutsgefährdeten in Deutschland würde sich demnach auf 8,4 Prozent etwa halbieren.

Die EU-Europaminister beraten übers liebe Geld © AFP

In Luxemburg würde den Angaben zufolge praktisch niemand als armutsgefährdet gelten, in Rumänien dagegen neun von zehn Bürgern - diese Menschen haben weniger als 60 Prozent des EU-weit errechneten Median-Einkommens. Insgesamt würde demnach mehr als jeder Fünfte in der EU unter der Armutsschwelle leben. Darunter sind auch 45 Millionen Menschen, die gemäß nationaler Standards nicht als armutsgefährdet gelten.

Die Mittelschicht im weiteren Sinne würde in einem solchen fiktiven EU-Gesamtstaat von fast 80 Prozent auf rund 73 Prozent schrumpfen. "Der Wohlstand ist in Europa also spürbar ungleicher verteilt, als der Durchschnitt der einzelnen Länder vermuten lässt", erklärte das IW.

Als europäische Armutsschwelle legte das Institut die Schwelle von 787 Euro monatlich fest. In sieben Ländern - darunter Rumänien, Griechenland und Ungarn - liegt das mittlere Einkommen sogar darunter.

Das IW hat für die Untersuchung für alle 28 EU-Länder Daten aus dem Jahr 2014 miteinander verglichen und kauftkraftbereinigt. - es wurde also berücksichtigt, dass man mit der gleichen Summe in Deutschland nicht genauso viel wie etwa in Polen kaufen kann.