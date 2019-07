Nur zehn Flüge gestrichen - im Juni 2018 waren es über 1100

Jeder fünfte Ryanair-Flug im Juni verspätet

Dublin (AFP) - Jeder fünfte Flug der irischen Billig-Gesellschaft Ryanair ist im Juni zu spät gelandet. Wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte, war der Hauptgrund dafür der Personalmangel in der Flugsicherung. Mehr als 9000 beziehungsweise zwölf Prozent der 78.000 Flüge im Juni kamen deshalb mehr als eine Viertelstunde zu spät an. Am schlimmsten war die Situation laut Ryanair in Deutschland, Frankreich, Spanien und Österreich. Weitere neun Prozent der Flüge hatten demnach aus anderen Gründen Verspätung.

Passagiere steigen in Ryanair-Flieger © AFP

Das ist aber eine deutliche Verbesserung im Vergleich zum Vorjahr, als im Juni 19 Prozent der Flüge aus anderen Gründen als der Flugsicherung zu spät kamen. Wie Ryanair weiter meldete, wurden in diesem Juni zudem nur zehn Flüge gestrichen. Im Juni 2018 hatte Ryanair noch 1170 Verbindungen annullieren müssen.