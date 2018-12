Ausgabe liegt im Schnitt bei 24 Euro

Jeder zehnte Deutsche beschenkt sein Haustier zu Weihnachten

München (AFP) - Ein Geschenk zu Weihnachten bekommen in Deutschland auch viele Haustiere: Jeder zehnte Bundesbürger beschenkt laut einer am Dienstag veröffentlichten Umfrage des Energieversorgers Eon Hund, Katze oder Wellensittich. Damit liegen Haustiere sogar noch vor Kollegen - sie beschenken sieben Prozent der Befragten - und Nachbarn, an die demnach acht Prozent zu Weihnachten denken.

Hund spielt mit einem Spielzeugschwein © AFP

Im Schnitt geben die Schenkenden laut Umfrage 24 Euro fürs Haustier aus - in Berlin sind es sogar bis zu 56 Euro, in Bayern im Schnitt 35 Euro.

Die meisten Deutschen beschenken aber am häufigsten ihre Eltern - dies gaben 64 Prozent der Befragten an. Den Partner oder die Partnerin bedenken demnach 58 Prozent mit einer Gabe zu Weihnachten.

Das meiste Geld geben die Deutschen für Weihnachtsgeschenke für Kinder aus, laut Umfrage sind es im Schnitt 190 Euro. Die meisten Befragten geben an, sie schenkten den Kindern Bücher (51 Prozent) oder Spielzeug, darunter Gesellschaftsspiele (53 Prozent). Aus dem Bereich Unterhaltungselektronik stammen dagegen laut der Umfrage nur 15 Prozent der Geschenke an Kinder. Eon ließ von Ende November bis 10. Dezember 2000 Deutsche online repräsentativ befragen.