Hunderte Menschen hatten in Konfliktland gegen Lebenshaltungskosten protestiert

Jemens Regierung erhöht nach Protesten Gehälter im öffentlichen Dienst

Aden (AFP) - Nach Protesten gegen die hohen Lebenshaltungskosten im Konfliktland Jemen hat die Regierung eine Anhebung der Gehälter und Pensionen im öffentlichen Dienst beschlossen. Nach einem Regierungstreffen in Riad sei am Sonntagabend eine Anhebung der Bezüge beschlossen worden, die auch Pensionierte und Vertragsbeschäftigte umfasse, berichtete die staatlich kontrollierte Nachrichtenagentur Saba. Ab wann die Erhöhung greifen soll, blieb zunächst unklar.

Jemens Zentralbank © AFP

Die Regierung in dem kriegsgeplagten verarmten Land ist seit über einem Jahr nicht in der Lage, ihre Staatsbediensteten richtig zu bezahlen. Die Landeswährung Rial verlor seit 2015 mehr als zwei Drittel ihres Werts gegenüber dem Dollar. Damals hatte eine von Saudi-Arabien gestützte Militärkoalition in den Konflikt eingegriffen. Sie unterstützt die Truppen von Präsident Abd Rabbo Mansur Hadi im Konflikt mit den vom Iran unterstützten Huthi-Rebellen.

Am Wochenende waren hunderte Menschen im südlichen Aden auf die Straße gegangen und hatten gegen die enormen Lebenshaltungskosten in dem Land protestiert. Sie zündeten Reifen an und blockierten Hauptstraßen. Aden gilt als de-facto-Regierungssitz der jemenitischen Führung. In der Stadt sitzt mittlerweile auch die Zentralbank des Landes.