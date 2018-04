Alternativen laut Autoexperte Bratzel stark im Kommen

Jüngere verlieren immer schneller Lust auf eigenes Auto

Bergisch Gladbach (AFP) - Junge Menschen in Deutschland verlieren laut einer Studie immer schneller die Lust auf ein eigenes Auto. Inzwischen geben 42 Prozent der unter 25-Jährigen an, dass sie sich für ein neues Auto nicht bei anderen Bedürfnissen einschränken wollen - etwa bei Urlaubsreisen, Ersparnissen oder einer größeren Wohnung. 2010 hatten dies nur 29 Prozent gesagt.

Fahrzeuge in Köln © AFP

"Ein großer Teil der Generation Z hat praktisch keine emotionale Bindung zum Auto mehr", erklärte Studienleiter Stefan Bratzel vom Center of Automotive Management (CAM) am Donnerstag. Diese Tendenz habe sich in den letzten Jahren signifikant beschleunigt.

Für die von dem Autoversicherer BNP Paribas Cardif finanzierten Studie hatten die Meinungsforscher des Instituts Yougov im Februar 1000 Personen befragt - neun Prozent davon waren unter 25 Jahre alt.

73 Prozent aller Befragten gab an, ein privates Auto sei ihnen wichtig oder sehr wichtig. Bei den Jüngeren waren es nur 55 Prozent - bei jüngeren Stadtbewohnern sogar nur 36 Prozent.

Die Gründe liegen auf der Hand: Für die Befragten, denen ein eigener Pkw wichtig ist, liegt dies vor allem an notwendigen Transportaufgaben (59 Prozent), an nicht passenden ÖPNV-Angeboten (56 Prozent) sowie daran, dass sie gerne selbst Auto fahren (52 Prozent).

Umgekehrt geben die Befragten, denen ein eigener Pkw weniger wichtig ist, als Hauptgrund einen gut ausgebauten öffentlichen Nahverkehr (60 Prozent) an. Sie erledigen die meisten Wege zu Fuß (40 Prozent) oder mit dem Fahrrad (27 Prozent), während 28 Prozent ein privates Auto auch zu teuer ist.

Besonders Jüngere sind modernen Mobilitätskonzepten gegenüber aufgeschlossen. So haben 34 Prozent bereits einmal Car Sharing genutzt - bei allen Befragten waren es 15 Prozent. Mehr als die Hälfte der Jüngeren könnte sich vorstellen, im selbstfahrenden Taxi zu sitzen - bei allen Befragten war das ein Drittel.

Bratzel rechnet daher damit, dass die Robotertaxis bald zum Stadtbild gehören: "Autonome Fahrdienste werden in der zweiten Hälfte der 2020er kommen", sagte er der Nachrichtenagentur AFP. Wie schnell der Wandel vonstatten geht, liege aber auch am politischen Willen.

"Die Politik muss Lizenzen vergeben für diese neuen Fahrdienste", sagte Bratzel. "Und sie kann den Autoverkehr nicht einfach so weiterlaufen lassen wie bisher, sonst stecken auch die autonomen Autos im Stau." Daher müssten der private Verkehr deutlich eingeschränkt und Parkplätze reduziert und intelligent gemanagt werden, forderte er.

In seiner Studie beschreibt Bratzel zwei Szenarien. Im ersten sind die politischen Rahmenbedingungen sehr gut, und autonome Autos vernetzen sich mit öffentlichem Nahverkehr, Fahrrad und Car Sharing. Unter dieser Annahme legen die Deutschen im Jahr 2025 bereits sieben Prozent ihrer im Auto gefahrenen Kilometer mit Fahrdiensten, Car Sharing und autonomen Autos zurück. 2030 steigt dieser Anteil auf fast 40 Prozent - fast ein Viertel allein mit autonomen Privatautos und selbstfahrenden Taxis.

Im zweiten Szenario wird der Raum für private Pkw durch die Politik nicht eingeschränkt. In diesem Fall wachsen die alternativen Angebote deutlich langsamer. Hier liegt ihr Anteil laut Bratzels Prognose 2030 bei 15 Prozent.