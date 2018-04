Erneute Arbeitsniederlegungen am Dienstag und Mittwoch

Jüngste Streiks kosten Air France 170 Millionen Euro

Paris (AFP) - Die jüngsten Streiks bei Air France kosten die französische Fluggesellschaft wohl rund 170 Millionen Euro. Das Unternehmen gab am Dienstag eine Einschätzung der Folgen von sieben Tagen Arbeitsniederlegungen für das Betriebsergebnis ab. Dabei schloss Air France auch die für Dienstag und Mittwoch geplanten Streiks mit ein. Arbeitsniederlegungen hatte es auch schon Ende Februar sowie im März und Anfang April gegeben.

Air-France-Maschinen nahe Paris © AFP

Zugleich teilte die Fluggesellschaft Passagierzahlen für den Monat März mit: Demnach transportierten die Linien des Konzerns im vergangenen Monat acht Millionen Passagiere, das war ein Anstieg von 5,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat.

Die französischen Gewerkschaften wollen mit den erneuten Streiks den Druck in den zähen Tarifverhandlungen erhöhen: Sie verlangen sechs Prozent mehr Geld für das Personal. Air France bietet ein Plus von einem Prozent an. Die Airline geht davon aus, dass wegen der Arbeitsniederlegungen am Dienstag eines von vier Flugzeugen am Boden bleibt.