Kabinett befasst sich mit Verschärfung der Mietpreisbremse

Berlin (AFP) - Das Bundeskabinett befasst sich am Mittwochvormittag mit einer Verschärfung der Mietpreisbremse (ab 09.30 Uhr). Bundesjustizministerin Katarina Barley (SPD) schlägt etwa eine Auskunftspflicht für Vermieter, eine Deckelung der Mieterhöhung nach Modernisierung oder Strafen bei Luxussanierungen vor. Die im Juni 2015 eingeführte Mietpreisbremse deckelt in Gebieten mit einem "angespannten Wohnungsmarkt" die Kosten bei Neu- oder Wiedervermietungen auf das Niveau der ortsüblichen Vergleichsmiete plus zehn Prozent.

Justizministerin Barley (SPD) © AFP

Die neuen Regeln sollen es Mietern erleichtern, dies auch durchzusetzen. Dem Deutschen Mieterbund und den Grünen gehen die Vorschläge nicht weit genug. Das Kabinett debattiert außerdem über die Hightech-Strategie 2025, federführend ist hier das Bundesministerium für Bildung und Forschung.