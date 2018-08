Kabinett befasst sich mit Zwischenfrüchten als Tierfutter wegen anhaltender Dürre

Berlin (AFP) - Vor dem Hintergrund der Dürreperiode in Deutschland befasst sich das Bundeskabinett am Mittwoch mit der Nutzung sogenannter ökologischer Vorrangflächen für die Tierfütterung (ab 09.30 Uhr). Dabei geht es um die Möglichkeit, Zwischenfrüchte wie Klee für die Futternutzung freizugeben, weil den Bauern wegen der Trockenheit und Hitze das Tierfutter ausgeht. Zwischenfrüchte sind Pflanzen, die eigentlich zur Verbesserung der Bodenqualität angebaut werden.

Kuh auf einer trockenden Weide © AFP

Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) will im Kabinett außerdem über den Zwischenstand zur Dürreperiode informieren, nachdem es am Montag ein zweites Bund-Länder-Treffen zu möglichen Hilfen des Bundes gegeben hatte. Im Anschluss an die Kabinettssitzung ist eine Pressekonferenz mit Klöckner geplant.