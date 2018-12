Golfemirat sieht Potenzial vor allem in Gasproduktion

Katar will im Januar aus der Opec aussteigen

Doha (AFP) - Das Golfemirat Katar will die Organisation Erdöl exportierender Länder (Opec) verlassen und sich stattdessen verstärkt der Gasproduktion zuwenden. Katars Mitgliedschaft in der Opec werde im Januar 2019 enden, kündigte Energieminister Saad al-Kaabi am Montag in Doha an. Die Opec wurde seinen Angaben am Montagmorgen kurz vor der Bekanntgabe über die Entscheidung informiert.

Flüssiggasproduktion in Ras Laffan in Katar © AFP

Zwar werde Katar weiter Erdöl produzieren, kündigte al-Kaabi an. Dort gebe es allerdings kein großes Potenzial. "Wir sind sehr realistisch", sagte der Minister. "Unser Potenzial ist Gas." Katar ist der weltweit größte Exporteur von Flüssiggas (LNG). Das Emirat macht sich auch für den Bau eines LNG-Terminals in Deutschland stark.

Die Opec, der Katar seit 1961 angehört, wird vom weltgrößten Ölproduzent Saudi-Arabien dominiert. Saudi-Arabien sowie Bahrain, die Vereinigten Arabischen Emirate und Ägypten hatten im Sommer 2017 ihre diplomatischen Beziehungen zu Katar abgebrochen und eine Verkehrs- und Handelsblockade gegen den Golfstaat verhängt. Sie werfen Katar vor, "Terrorismus" zu unterstützen und zu enge Beziehungen zum schiitischen Iran - dem Erzfeind Saudi-Arabiens - zu pflegen. Doha weist die Vorwürfe zurück.