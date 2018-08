Ministerin sieht Nordrhein-Westfalen oder Rheinland-Pfalz weniger betroffen

Klöckner: Werden bei Dürrehilfen für Bauern Lage in einzelnen Regionen betrachten

Frankfurt/Main (AFP) - Vor einem weitere Krisentreffen zu den Folgen der Dürre für die Landwirtschaft hat Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) pauschale Hilfen für Bauern abgelehnt. "Wir müssen uns die einzelnen Regionen genau anschauen", sagte Klöckner der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung". "In Nordrhein-Westfalen oder Rheinland-Pfalz zum Beispiel sind viele Landwirte weniger betroffen." Zudem werde ein Teil der Ausfälle bei Getreide durch Preissteigerungen ausgeglichen.

Durch die Dürre beschädigte Maispflanzen © AFP

"Im Norden und Osten, zum Beispiel in Sachsen, sieht es vielerorts sehr schlimm aus", bilanzierte Klöckner. Vertreter von Bund und Ländern beraten am Montag erneut über die Folgen der Hitze und Trockenheit der vergangenen Wochen für die Bauern in Deutschland. Das Treffen auf Arbeitsebene findet auf Einladung Klöckners im Bundeslandwirtschaftsministerium statt. Dabei soll es um eine erneute Bestandsaufnahme der erwarteten Dürreschäden gehen, Ziel ist es nach Angaben des Ministeriums, entsprechende Hilfen zu prüfen.

Anlass zu Hektik gebe es nicht, betonte Klöckner. "Betriebe, die Anfang August schon vor Liquiditätsproblemen stehen, haben andere Schwierigkeiten als nur die Dürre.", sagte sie. "Und den Viehhaltern hilft jetzt in erster Linie nicht Geld, sie brauchen Futter für ihre Tiere." Schon an diesem Mittwoch werde das Bundeskabinett beschließen, Zwischenfrüchte auf ökologischen Vorrangflächen für die Futternutzung freizugeben.

Ein erstes Treffen von Bund und Ländern hatte Ende Juli stattgefunden, vergangene Woche forderte das Ministerium die Länder auf, Schäden und Hilfsprogramme zu melden. Mehrere Bundesländer haben bereits Schadenssummen genannt, die sich der "FAS" zufolge insgesamt auf mehr als 1,1 Milliarden Euro addieren.

Hilfen für die Landwirte will die Ministerin vom Erntebericht abhängig machen, der Ende des Monats vorliegen soll. Für Hilfsmaßnahmen bei Extremwetterereignissen sind die Länder zuständig, bei Ereignissen von nationalem Ausmaß kann aber auch der Bund Hilfen leisten.